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Владимир Обухов: вышли из отпуска, потихоньку втягиваемся в работу

Форвард "Кубани" Владимир Обухов поделился впечатлениями от первых тренировок после отпуска.

- Настроение хорошее! Вышли из отпуска, отдохнули довольно качественно. Потихоньку втягиваемся в работу. Начинаем спокойно, но, думаю, постепенно нагрузки будут увеличиваться.

- Восемнадцать дней отпуска – это много или мало?

- В принципе, достаточно. Когда сезон был в формате «весна-осень», летом отдыхали всего неделю. Сейчас отдыхаем больше.

- Врач команды Александр Линский после медицинского обследования отметил, что все ребята в отличной форме. А вы лично как себя чувствует?

- С тех пор как в команде ввели контроль жира в организме, все стали за собой тщательно следить. Поэтому все ребята в достаточно хорошей форме. И с каждым днем она будет более оптимальной.

- Последние матчи прошлого сезона вы пропустили из-за повреждения. Уже успели залечить травму?

- Да, уже все в порядке. Буду работать на сборах вместе со всеми, но на данном этапе, конечно, нет смысла торопить события с нагрузками

ФК "Кубань"
Теги: Обухов Кубань
Сегодня, 16:31
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