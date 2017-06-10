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Владимир Обухов: вышли из отпуска, потихоньку втягиваемся в работу
Форвард "Кубани" Владимир Обухов поделился впечатлениями от первых тренировок после отпуска.
- Настроение хорошее! Вышли из отпуска, отдохнули довольно качественно. Потихоньку втягиваемся в работу. Начинаем спокойно, но, думаю, постепенно нагрузки будут увеличиваться.
- Восемнадцать дней отпуска – это много или мало?
- В принципе, достаточно. Когда сезон был в формате «весна-осень», летом отдыхали всего неделю. Сейчас отдыхаем больше.
- Врач команды Александр Линский после медицинского обследования отметил, что все ребята в отличной форме. А вы лично как себя чувствует?
- С тех пор как в команде ввели контроль жира в организме, все стали за собой тщательно следить. Поэтому все ребята в достаточно хорошей форме. И с каждым днем она будет более оптимальной.
- Последние матчи прошлого сезона вы пропустили из-за повреждения. Уже успели залечить травму?
- Да, уже все в порядке. Буду работать на сборах вместе со всеми, но на данном этапе, конечно, нет смысла торопить события с нагрузками
ФК "Кубань"
- Настроение хорошее! Вышли из отпуска, отдохнули довольно качественно. Потихоньку втягиваемся в работу. Начинаем спокойно, но, думаю, постепенно нагрузки будут увеличиваться.
- Восемнадцать дней отпуска – это много или мало?
- В принципе, достаточно. Когда сезон был в формате «весна-осень», летом отдыхали всего неделю. Сейчас отдыхаем больше.
- Врач команды Александр Линский после медицинского обследования отметил, что все ребята в отличной форме. А вы лично как себя чувствует?
- С тех пор как в команде ввели контроль жира в организме, все стали за собой тщательно следить. Поэтому все ребята в достаточно хорошей форме. И с каждым днем она будет более оптимальной.
- Последние матчи прошлого сезона вы пропустили из-за повреждения. Уже успели залечить травму?
- Да, уже все в порядке. Буду работать на сборах вместе со всеми, но на данном этапе, конечно, нет смысла торопить события с нагрузками
ФК "Кубань"
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