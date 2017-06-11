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Владислав Безбородов: Бородюк назвал меня "нарциссом"? Мне все равно

Российский арбитр Владислав Безбородов, отсудивший матч отборочного турнира ЧМ-2018 Казахстан – Дания (1:3), прокомментировал критику со стороны главного тренера хозяев Александра Бородюка.

"Я не буду комментировать эпизоды. За реакцией Бородюка после матча я не следил и его высказываний не читал. И не собираюсь это читать. А после матча я Бородюка не видел. Он назвал меня "нарциссом"? Мне все равно. Ну а что? Человек говорит, ну и пусть говорит", - цитирует Безбородова "Спорт-Экспресс".
Теги: Безбородов Бородюк
Сегодня, 15:17
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№1 Написал: bassexus Абакан, Хакасия (Сегодня, 16:05) #
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Ответ нарцисса.))
Регистрация: 24.02.2009
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