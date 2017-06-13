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"Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с Тигиевым

Защитник Георгий Тигиев подписал долгосрочный контракт со "Спартаком", сообщает официальный сайт красно-белых.

Напомним, что с февраля 2017 года 22-летний Тигиев был арендован у "Анжи", а после окончания арендного соглашения стал свободным агентом.
Теги: Тигиев Спартак
Сегодня, 19:17
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24
(13)
№24 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 20:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
utekay

Слесарь,сколько сегодня на чай дали?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№23 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:52) #
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Цитата: utekay
народный

blush
Регистрация: 7.12.2016
№22 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:50) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
негрочурбанский народный клуп


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№21 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:28) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
у бомжей еще хватает совести вставлять тут свои 3 копейки,сами одних пенсов подписывают,а тут еще что то рассуждают с чумазыми лицами)


Помойся воняешь свинка!!
Регистрация: 14.12.2016
№20 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 20:28) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: ryzpm999
Верный ход.Очень перспективный молодой человек.

Мариновали его на скамейке, чтобы цену не повышать арендованному игроку, теперь станет твёрдым игроком основы, уверен в этом... heart_eyes
Регистрация: 3.05.2015
№19 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:25) #
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Цитата: vlees1
Спартак реально смотрит на вещи и не кричит на каждом углу

??? Ну да. Кричат его болельщики.
Регистрация: 12.11.2007
№18 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Есть данные у парня. Надеемся на стремительный рост как у Зобы.
Регистрация: 11.06.2016
№17 Написал: Spartachandrey (Сегодня, 20:19) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Отлично!Будет с него толк!
Регистрация: 12.06.2017
№16 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:18) #
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вот и долгожданный трансфер smile smiley
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Добро пожаловать!
Регистрация: 25.05.2013
№14 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зенит1982
Фсё! спартак чимпиень! ЛЧ наша!

В отличии от сумасшедших бомжей Спартак реально смотрит на вещи и не кричит на каждом углу мы выиграем лч мы всех сильней,а потом как обычно все, унижения от терека и вылет от бедных бельгийских клубов))
Регистрация: 13.05.2017
№13 Написал: pasha Киров (Сегодня, 19:51) #
  • -8
  •  (20)

Цитата: Marlboro

Отлично,пришел в Спартак и сразу стал - Чемпионом !

Да!!!!Молодец!!!!Сколько народу за 16 лет пробовало...А этот бац и в дамки...Когда ещё следующий такой счастливчик объявится??? Это как миллион в русское лото.....Большая редкость
P.S.Упс а откуда минусы???Я вроде вместе с вами радуюсь за парня


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№12 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 19:46) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
My Webpage

Отлично,пришел в Спартак и сразу стал - Чемпионом !


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:43) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Жоре! Все у него получится)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 19:42) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
у бомжей еще хватает совести вставлять тут свои 3 копейки,сами одних пенсов подписывают,а тут еще что то рассуждают с чумазыми лицами)
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:39) #
  • -11
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Пропал парень! sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 19:39) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
талантливый паренек,Каррера доведет его до ума!
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:39) #
  • 0
  •  (16)

Цитата: Зенит1982
Фсё! спартак чимпиень! ЛЧ наша!

Ну, то, что СПАРТАК - ЧЕМПИОН на долгие года, ты, я понял, уже смирился.
А насчёт Лиги Чемпионов в свете подписания на полноценный контракт Георгия Тигиева...
Он в Спартаке уже полгода, примерно так и предполагалось, что после окончания контракта в "Анжи", он подпишет контракт со "Спартаком".
Хорошо это или плохо - покажет время, однако если его подписали, то Каррере он чем-то понравился.
А мнение Карреры дорогого стоит.
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№5 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 19:31) #
  • -14
  •  (30)
online
Болеет за:
«Зенит»
Фсё! спартак чимпиень! ЛЧ наша!
Регистрация: 5.09.2012
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:29) #
  • -2
  •  (14)

Подписали и подписали. smirk
Очень хочется, чтобы не остался "вечно подающим надежды".
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
необучаемый возрастной Макеев минус, молодой обучаемый и перспективный Тигиев плюс sunglasses


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:26) #
  • -6
  •  (28)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ryzpm999
Верный ход.Очень перспективный молодой человек.

Жаль, что футболист не очень. А молодой человек - перспективный, зарплата хорошая
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 19:23) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Верный ход.Очень перспективный молодой человек.
Регистрация: 29.08.2010
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