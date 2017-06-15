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Виктор Гончаренко: с отдыха все футболисты ЦСКА приехали без лишнего веса
Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что все армейские футболисты вышли из отпуска без лишнего веса.
"Условия для подготовки у нас великолепные. Недаром в Австрию сейчас едут многие российские команды. За уровень спарринг-партнёров тоже можно не переживать. Чуть позже мы определимся, проведём ли на первом сборе один товарищеский матч или два: это зависит от количества футболистов, которые будут в нашем распоряжении, – отметил наставник. – Настроение ребят? Конечно, надо потратить какое-то время, чтобы «выйти из отпуска». День или два игроки будут возвращаться мыслями к тому, как хорошо было на пляже (улыбается). Однако с отдыха все футболисты приехали без лишнего веса – наверное, этому способствовало ещё и то обстоятельство, что перерыв был небольшим. Сейчас перед тренерским штабом стоит задача качественно подготовить тех игроков, что у нас есть, и ждать возвращения остальных", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
"Условия для подготовки у нас великолепные. Недаром в Австрию сейчас едут многие российские команды. За уровень спарринг-партнёров тоже можно не переживать. Чуть позже мы определимся, проведём ли на первом сборе один товарищеский матч или два: это зависит от количества футболистов, которые будут в нашем распоряжении, – отметил наставник. – Настроение ребят? Конечно, надо потратить какое-то время, чтобы «выйти из отпуска». День или два игроки будут возвращаться мыслями к тому, как хорошо было на пляже (улыбается). Однако с отдыха все футболисты приехали без лишнего веса – наверное, этому способствовало ещё и то обстоятельство, что перерыв был небольшим. Сейчас перед тренерским штабом стоит задача качественно подготовить тех игроков, что у нас есть, и ждать возвращения остальных", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
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