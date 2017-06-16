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Вдова Льва Яшина подарила Пеле пожизненный пропуск на стадион "Динамо"

Вдова советского вратаря Льва Яшина Валентина Яшина вручила трехкратному чемпиону мира в составе сборной Бразилии Пеле пожизненный пропуск на стадион "Динамо", сообщает "Интерфакс".

"Я знакома с Пеле с 1958 года. Я хочу подарить ему пропуск на наш стадион "Динамо", по которому он сможет в любое время его посетить и побывать в любом помещении", - сказала Яшина.
Теги: Яшин Пеле Динамо
Сегодня, 17:09
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