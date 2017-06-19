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Евгений Макеев: о "Ростове" услышал много положительных отзывов

Новичок "Ростова" Евгений Макеев прокомментировал свой переход в донский клуб из "Спартака".

"Перед переходом общался с ребятами, которые здесь выступали. Услышал много положительных отзывов. Что касается тренировок, то тренерский штаб дает нам очень серьезные нагрузки. Я приехал три дня назад, но уже успел все почувствовать на себе", - цитирует Макеева официальный сайт клуба.
Теги: Макеев Ростов
Вчера, 23:28
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