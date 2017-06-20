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Никита Симонян: пора и в чемпионате России вводить видеоповторы

Необходимо идти в ногу со временем и начать использовать в матчах чемпионата России по футболу систему видеоповторов, которая в настоящее время опробуется на Кубке конфедераций, заявил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

"Практика использования видепросмотров (на Кубке конфедераций) показывает, что у команд почти не стало протестов, выяснения отношений с судьями. Это прогресс, к тому же видеопомощь не занимает много времени. Это не замедляет игру, все происходит быстро, какие-то 15-30 секунд. Зрелищность футбола не теряется, зато снимаются вопросы недовольства решением арбитра. Поэтому техника сейчас только помогает футболу.

Пора и в чемпионате России это вводить, хотя немало средств нужно для этой системы. Надо идти в ногу со временем. Многие национальные чемпионаты уже переходят на систему видеоповторов. Что же, мы будем отставать от них?" - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян
Сегодня, 21:14
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№2 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
кому то на пенсию уже лет цать пора - вот это точно!


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006
№1 Написал: петя365 (Сегодня, 21:18) #
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online

Никитка хочет дома видеоповтор включить - как ему бабки в конверте дают
Будет крутить без пауз даже для сна ))))))))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
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