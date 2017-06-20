Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:43
Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций (1)
Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций (1)
16:43
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Никита Симонян: пора и в чемпионате России вводить видеоповторы
Необходимо идти в ногу со временем и начать использовать в матчах чемпионата России по футболу систему видеоповторов, которая в настоящее время опробуется на Кубке конфедераций, заявил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.
"Практика использования видепросмотров (на Кубке конфедераций) показывает, что у команд почти не стало протестов, выяснения отношений с судьями. Это прогресс, к тому же видеопомощь не занимает много времени. Это не замедляет игру, все происходит быстро, какие-то 15-30 секунд. Зрелищность футбола не теряется, зато снимаются вопросы недовольства решением арбитра. Поэтому техника сейчас только помогает футболу.
Пора и в чемпионате России это вводить, хотя немало средств нужно для этой системы. Надо идти в ногу со временем. Многие национальные чемпионаты уже переходят на систему видеоповторов. Что же, мы будем отставать от них?" - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
"Практика использования видепросмотров (на Кубке конфедераций) показывает, что у команд почти не стало протестов, выяснения отношений с судьями. Это прогресс, к тому же видеопомощь не занимает много времени. Это не замедляет игру, все происходит быстро, какие-то 15-30 секунд. Зрелищность футбола не теряется, зато снимаются вопросы недовольства решением арбитра. Поэтому техника сейчас только помогает футболу.
Пора и в чемпионате России это вводить, хотя немало средств нужно для этой системы. Надо идти в ногу со временем. Многие национальные чемпионаты уже переходят на систему видеоповторов. Что же, мы будем отставать от них?" - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.