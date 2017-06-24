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Владислав Никифоров: теперь премьер-лига для Хабаровска и нашего края - реальность

Нападающий "СКА-Хабаровска" Владислав Никифоров прокомментировал выход своей команды в высшую лигу чемпионата России.

"Виктор Файзулин, сегодня игрок "Зенита", а тогда просто "Фаза", пришел в нашу команду из клуба Находки. Меня тоже только- только в команду из "молодёжки" взяли. Витя шутил: "позвали молодых талантливых парней выводить Хабаровск в премьер-лигу". Шутка оказалась пророческой. Теперь премьер-лига для Хабаровска и нашего края - реальность", - цитирует футболиста пресс-служба клуба.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 18:14
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