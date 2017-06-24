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Владимир Леонов: с Бердыевым связаны большие надежды

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что казанскому "Рубину" важно оправдать ожидания.

"Сегодня полная перезагрузка клуба. Все новое – это хорошо забытое старое. Сегодня новое руководство клуба, ранее работавший в клубе тренер. Сейчас сложно о чем-то говорить, будем смотреть в динамике, потому что сейчас только сборы. В команде хорошая атмосфера, но все только начинается. Курбан Бекиевич (Бердыев) доказал всему миру, что он легендарный тренер. С ним связаны большие надежды", - цитирует Леонова "Р-Спорт".
Теги: Леонов Бердыев Рубин
Сегодня, 19:22
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