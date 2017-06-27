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Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
Виталий Мутко: будем думать, что делать дальше после встречи с Лебедевым
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко проведет встречу с вице-спикером Госдумы, членом исполкома РФС Игорем Лебедевым по поводу его высказываний о футболисте сборной России Юрии Жиркове.
На вопрос, будет ли дано указание комитету по этике оценить высказывания Лебедева, Мутко ответил: "Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше".
ТАСС
На вопрос, будет ли дано указание комитету по этике оценить высказывания Лебедева, Мутко ответил: "Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше".
ТАСС
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