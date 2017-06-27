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Виталий Мутко: будем думать, что делать дальше после встречи с Лебедевым

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко проведет встречу с вице-спикером Госдумы, членом исполкома РФС Игорем Лебедевым по поводу его высказываний о футболисте сборной России Юрии Жиркове.

На вопрос, будет ли дано указание комитету по этике оценить высказывания Лебедева, Мутко ответил: "Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше".

ТАСС
Теги: Мутко Лебедев
Сегодня, 18:19
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№3 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Сегодня, 18:50) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Очень надеюсь,что Лебедев набьет морду нужному человеку.
Регистрация: 4.10.2016
№2 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 18:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мляя...об чем ещё думать то благодетелю?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мож морду бить? Найти ответственную морду и врезать.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
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