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"Амкар" намерен взять в аренду Александра Рязанцева

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев может перейти в "Амкар", сообщает "Лайф".

Рязанцев вылетит на сбор "Амкара" в Австрии, и если стороны придут к соглашению, экс-игрок сборной России будет арендован пермяками. Уточняется, что руководство питерцев при этом будет выплачивать часть зарплаты футболиста. В минувшем сезоне РФПЛ хавбек не провёл ни одного матча.
Теги: Рязанцев Амкар Зенит Трансферы
Вчера, 22:28
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