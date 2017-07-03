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Сергей Андреев: из "Ростова" игроки уходят бесплатно. Как такое возможно?

Бывший главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев выразил недоумение по поводу ухода из "Ростова" ведущих игроков на правах свободных агентов.

– Вам больно смотреть на то, что сейчас происходит с "Ростовом"? Ведущие игроки расходятся в другие клубы…

– Смотря что подразумевать под словом "больно". С моей точки зрения, в принципе такая ситуация была ожидаемой. Кто-то уходит под тренера, кто-то под другие задачи в клубе. Но мне интересно другое: несколько раз прочитал, что игроки ушли бесплатно. Как такое возможно? У Полоза, вроде бы, контракт был до 2019 года. Полгода назад написали, что Ерохин продлил соглашение с дончанами. А потом говорят, что в "Зенит" они ушли свободными агентами… Ну, правда, как это так? Странная распродажа. А то, что игроки начнут уходить после 6-го места в чемпионате, для меня было понятно. Я даже практически угадал всех, кто покинет "Ростов".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Андреев Ростов Зенит
Сегодня, 20:09
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(3)
№11 Написал: kigow (Сегодня, 21:18) #
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online

ну все сразу забыли как по 3 мяча от ростова получали. слили конкурента и радуются. только этим сильнее не будете, не баварию, ни аякс не обыграете. ну зато в 2017 году когда ростов играл в лч все болели за него и команда подарила радость и гордость за Россию

вот сюрприз будет если топ клубы опять пролетят ростову по 3 раза. болезнь напишут, автобус, четки. играйте и выигрывайте, у вас деньги. админресурс, ну и просто будьте мужиками
Регистрация: 16.05.2017
№10 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: kigow
ростову держаться. в сезоне вся россия будет за ростов. настоящие мужики

Спасибо на добром слове !
Регистрация: 28.05.2017
№9 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:07) #
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online

Иначе в Ростове отключат газ. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№8 Написал: grisha (Сегодня, 21:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Faraon13
должны клубы быть частными,

Клон постановил найти двенадцать идиотов, которые могут бороться с бандитами на местах )))))))))))))))))
Любой частник сразу лишится и бизнеса и свободы, если попрёт против путинского губернатора )))))))))))))))))))))))))))))
)
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: Faraon13 (Сегодня, 20:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот потому и должны клубы быть частными,а то теперь они опять к губернатору или ввп пойдут,помогите,денег нет и это касается не только Ростов,но и все клубы,одни на футболках 100млн отбивают,другие даром игроков отпускают,а Федун,Гинер и Галицкий в этом бардаке по законам пытаются жить,у них карман свой и каждый рубль надо считать
Регистрация: 25.04.2017
№6 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 20:33) #
  • +3
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online
Болеет за:
ЦСКА
у зенита это привычная тактика последних лет 10 - подождать пока у крепкого середняка будут проблемы и набрать оттуда лидеров.
Это же уже не первый раз..


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№5 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 20:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
все возможно, если они уходят в Зенит.


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№4 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 20:25) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kigow
ростову держаться. в сезоне вся россия будет за ростов. настоящие мужики

Какие мужики! Разбежались как крысы с тонущего корабля!

Цитата: kigow
ростову держаться. в сезоне вся россия будет за ростов. настоящие мужики

Россия и Ростов с большой буквы пишутся!
Регистрация: 2.06.2009
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:20) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
виноваты тут оба клуба,ростов и зенит,зенит пользуется админ.ресурсами чтобы обойти ФФП,а ростов идет на не законные сделки,они сами себя обманули,футбольный Бог все расставит на свои места.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: kigow (Сегодня, 20:19) #
  • -10
  •  (16)
online

ростову держаться. в сезоне вся россия будет за ростов. настоящие мужики
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:13) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Сергей, все возможно, если они уходят в Зенит.
Регистрация: 20.03.2014
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