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Сергей Андреев: из "Ростова" игроки уходят бесплатно. Как такое возможно?
Бывший главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев выразил недоумение по поводу ухода из "Ростова" ведущих игроков на правах свободных агентов.
– Вам больно смотреть на то, что сейчас происходит с "Ростовом"? Ведущие игроки расходятся в другие клубы…
– Смотря что подразумевать под словом "больно". С моей точки зрения, в принципе такая ситуация была ожидаемой. Кто-то уходит под тренера, кто-то под другие задачи в клубе. Но мне интересно другое: несколько раз прочитал, что игроки ушли бесплатно. Как такое возможно? У Полоза, вроде бы, контракт был до 2019 года. Полгода назад написали, что Ерохин продлил соглашение с дончанами. А потом говорят, что в "Зенит" они ушли свободными агентами… Ну, правда, как это так? Странная распродажа. А то, что игроки начнут уходить после 6-го места в чемпионате, для меня было понятно. Я даже практически угадал всех, кто покинет "Ростов".
"Спорт-Экспресс"
– Вам больно смотреть на то, что сейчас происходит с "Ростовом"? Ведущие игроки расходятся в другие клубы…
– Смотря что подразумевать под словом "больно". С моей точки зрения, в принципе такая ситуация была ожидаемой. Кто-то уходит под тренера, кто-то под другие задачи в клубе. Но мне интересно другое: несколько раз прочитал, что игроки ушли бесплатно. Как такое возможно? У Полоза, вроде бы, контракт был до 2019 года. Полгода назад написали, что Ерохин продлил соглашение с дончанами. А потом говорят, что в "Зенит" они ушли свободными агентами… Ну, правда, как это так? Странная распродажа. А то, что игроки начнут уходить после 6-го места в чемпионате, для меня было понятно. Я даже практически угадал всех, кто покинет "Ростов".
"Спорт-Экспресс"
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