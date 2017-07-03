Сергей Андреев: из "Ростова" игроки уходят бесплатно. Как такое возможно?

Бывший главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев выразил недоумение по поводу ухода из "Ростова" ведущих игроков на правах свободных агентов.– Смотря что подразумевать под словом "больно". С моей точки зрения, в принципе такая ситуация была ожидаемой. Кто-то уходит под тренера, кто-то под другие задачи в клубе. Но мне интересно другое: несколько раз прочитал, что игроки ушли бесплатно. Как такое возможно? У Полоза, вроде бы, контракт был до 2019 года. Полгода назад написали, что Ерохин продлил соглашение с дончанами. А потом говорят, что в "Зенит" они ушли свободными агентами… Ну, правда, как это так? Странная распродажа. А то, что игроки начнут уходить после 6-го места в чемпионате, для меня было понятно. Я даже практически угадал всех, кто покинет "Ростов".