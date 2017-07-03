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Леандро Паредес: жена, в отличие от меня, многое знает о России

Новичок "Зенита" Леандро Паредес сообщил, что его жена многое знает о России.

"Я сразу собираюсь перевезти свою семью в Петербург. Как ни странно, моя жена, в отличие от меня, многое знает о России. У неё просто больше свободного времени для путешествий. Уже в субботу она с детьми, сыном и дочерью, приедет поддерживать меня в новом городе.

В детстве моя семья жила достаточно бедно. Мои родители много работали, но денег не на всё хватало. Но я с детства знал, что моя мама мечтает открыть свою обувную фабрику. Когда я стал футболистом и стал достаточно зарабатывать, то помог родителям основать своё дело, и теперь они почти всё время посвящают управлению этой фабрикой.

Мне «повезло» быть младшим братом двух сестёр. С одной из них мы часто ругались, ха-ха. Зато вторая занималась моим воспитанием, и я, как мне кажется, вырос хорошим человеком", — цитирует Паредеса "Чемпионат.сом".
Теги: Паредес Зенит
Вчера, 23:23
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№1 Написал: Black Fox (Вчера, 23:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хм...мама, папа, жена, дети...ждем продолжения смищных шуток про фамилию игрока от фан-клуба Де Зуева


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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