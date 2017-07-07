"Малага" интересуется Хави Гарсией

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия попал в сферу интересов испанской "Малаги", сообщает Marca."Малага" ищет замену на позицию опорного полузащитника, так как, скорее всего, потеряет Игнасио Камачо, который близок к переходу в "Вольфсбург". "Анчоусы" готовы потратить на нового опорного хавбека €15 млн, и Хави Гарсия — главная цель клуба.Гарсия перешел в "Зенит" летом 2014 года.