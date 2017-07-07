Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Малага" интересуется Хави Гарсией

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия попал в сферу интересов испанской "Малаги", сообщает Marca.

"Малага" ищет замену на позицию опорного полузащитника, так как, скорее всего, потеряет Игнасио Камачо, который близок к переходу в "Вольфсбург". "Анчоусы" готовы потратить на нового опорного хавбека €15 млн, и Хави Гарсия — главная цель клуба.

Гарсия перешел в "Зенит" летом 2014 года.

"Газета.ру"
Теги: Гарсия Зенит Малага Трансферы
Сегодня, 00:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.