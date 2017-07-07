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Марат Мустафин: тренируемся в двухразовом режиме и ежедневно проводим по две теории

Главный тренер "Мордовии" Марат Мустафин рассказал, как проходит подготовка команды к новому сезону.

"В оставшиеся до старта сезона дни команде предстоит проделать большую работу. Тренируемся в двухразовом режиме и ежедневно проводим по две теории. В целом, можно сказать, что костяк команды уже сформирован. Но, конечно, будем еще смотреть игроков на определенные позиции. Сейчас крайне важно заключить с футболистами новые контракты, и тут уже многое зависит от руководства клуба. Важно добиться единой позиции по всем пунктам трудовых соглашений", - цитирует Мустафина сайт клуба.
Теги: Мордовия
Сегодня, 00:48
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