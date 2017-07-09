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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Евсеев: Луческу не рассчитывал на меня и не хотел, чтобы я играл
Новичок "Урала" Алексей Евсеев, являющийся воспитанником "Зенита", рассказал о попытках пробиться в основу петербургского клуба.
— Год назад вы сказали: «Уйти куда-то — самое простое. Нужно бороться за своё место в «Зените» до конца». Когда для вас наступил этот конец?
— В основе «Зенита» уже много лет нет своих воспитанников. Возможно, молодые недоработали, но немногие из них получили свой шанс. В этом сезоне я попадал в заявку главной команды всего дважды: на Суперкубок с ЦСКА и на игру с «Уфой».
Когда вернулся из молодёжной сборной после матчей с немцами и финнами, мне сказали, что с основой я больше не тренируюсь. Это решение Луческу, который на меня не рассчитывал и не хотел, чтобы я играл. Хотя до отъезда в сборную в общении с ним, вроде бы, всё было нормально.
После смены руководства клуба и прихода Манчини со мной никто не общался. Может, оно и к лучшему, потому что мне нужен был новый вызов. У меня закончился контракт с «Зенитом», и хорошо, что теперь я в «Урале». Большое спасибо моим представителям, Ираклию Гегечкори и Сергею Кушову, а также всем причастным к этому переходу людям. Плюс хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал в «Зените». Вы дали мне очень многое, я вас никогда не забуду.
— У вас есть понимание, почему так мало воспитанников играет за «Зенит»?
— Наверное, дело в доверии. Я бы посоветовал ребятам, у которых на руках предложения от других команд, обязательно поговорить с главным тренером «Зенита» и с руководством клуба. Важно понять, нужен ли ты здесь и сейчас или на тебя рассчитывают в будущем. У игрока может быть хорошее предложение, а он остаётся и в результате играет в ФНЛ.
Примерно каждое трансферное окно у меня были какие-то варианты в РФПЛ, но всё время я думал: «Ну, всё, я понравился главному тренеру, сейчас он даст мне шанс». А может, тренер в этот момент про себя повторял: «Ну, когда уже этот Евсеев уйдёт, чтобы глаза не мозолил?». Нужно было подойти и спросить в открытую — что и как. В этом нет ничего зазорного, всегда можно поинтересоваться через помощника: «Можно ли поговорить с главным тренером?».
— У вас такие разговоры с кем-то из тренеров «Зенита» были?
— Один раз, с Виллаш-Боашем. Спросил у него: «Что лучше делать?». Он ответил: «Сейчас такой период, что лучше поехать в аренду». Я собрался, но потом решил, что лучше проведу полгода в «Зените-2» и затем вернусь в главную команду. Так и случилось: я стал играть за «Зенит-2», много забивал и Боаш вернул меня в основу.
Он стал мне доверять, чаще выпускал на замену, но потом случилась неприятная травма в матче с «Тереком». Если честно, не хочется вспоминать тот эпизод. Там был игровой момент, я просто не увидел соперника, который бежал сбоку. Возможно, сказался недостаток опыта в играх на уровне РФПЛ. Мяч отскочил ко мне, я видел только двух игроков перед собой. Хотел сильно ударить по нему, а получилось — по Рыбусю. От боли помутнело в глазах, на ногу не мог наступить.
Меня увезли в больницу. Когда боль чуть подотпустила, подумал: это не перелом. К сожалению, худшие опасения подтвердились. Было обидно за красную карточку, в моих действиях не было злого умысла. На следующий день услышал ото всех слова поддержки, в том числе от Боаша и капитана команды Данни. Все говорили, что ждут меня в основе, главное — быстрее восстановиться, - цитирует Евсеева Чемпионат.
— Год назад вы сказали: «Уйти куда-то — самое простое. Нужно бороться за своё место в «Зените» до конца». Когда для вас наступил этот конец?
— В основе «Зенита» уже много лет нет своих воспитанников. Возможно, молодые недоработали, но немногие из них получили свой шанс. В этом сезоне я попадал в заявку главной команды всего дважды: на Суперкубок с ЦСКА и на игру с «Уфой».
Когда вернулся из молодёжной сборной после матчей с немцами и финнами, мне сказали, что с основой я больше не тренируюсь. Это решение Луческу, который на меня не рассчитывал и не хотел, чтобы я играл. Хотя до отъезда в сборную в общении с ним, вроде бы, всё было нормально.
После смены руководства клуба и прихода Манчини со мной никто не общался. Может, оно и к лучшему, потому что мне нужен был новый вызов. У меня закончился контракт с «Зенитом», и хорошо, что теперь я в «Урале». Большое спасибо моим представителям, Ираклию Гегечкори и Сергею Кушову, а также всем причастным к этому переходу людям. Плюс хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал в «Зените». Вы дали мне очень многое, я вас никогда не забуду.
— У вас есть понимание, почему так мало воспитанников играет за «Зенит»?
— Наверное, дело в доверии. Я бы посоветовал ребятам, у которых на руках предложения от других команд, обязательно поговорить с главным тренером «Зенита» и с руководством клуба. Важно понять, нужен ли ты здесь и сейчас или на тебя рассчитывают в будущем. У игрока может быть хорошее предложение, а он остаётся и в результате играет в ФНЛ.
Примерно каждое трансферное окно у меня были какие-то варианты в РФПЛ, но всё время я думал: «Ну, всё, я понравился главному тренеру, сейчас он даст мне шанс». А может, тренер в этот момент про себя повторял: «Ну, когда уже этот Евсеев уйдёт, чтобы глаза не мозолил?». Нужно было подойти и спросить в открытую — что и как. В этом нет ничего зазорного, всегда можно поинтересоваться через помощника: «Можно ли поговорить с главным тренером?».
— У вас такие разговоры с кем-то из тренеров «Зенита» были?
— Один раз, с Виллаш-Боашем. Спросил у него: «Что лучше делать?». Он ответил: «Сейчас такой период, что лучше поехать в аренду». Я собрался, но потом решил, что лучше проведу полгода в «Зените-2» и затем вернусь в главную команду. Так и случилось: я стал играть за «Зенит-2», много забивал и Боаш вернул меня в основу.
Он стал мне доверять, чаще выпускал на замену, но потом случилась неприятная травма в матче с «Тереком». Если честно, не хочется вспоминать тот эпизод. Там был игровой момент, я просто не увидел соперника, который бежал сбоку. Возможно, сказался недостаток опыта в играх на уровне РФПЛ. Мяч отскочил ко мне, я видел только двух игроков перед собой. Хотел сильно ударить по нему, а получилось — по Рыбусю. От боли помутнело в глазах, на ногу не мог наступить.
Меня увезли в больницу. Когда боль чуть подотпустила, подумал: это не перелом. К сожалению, худшие опасения подтвердились. Было обидно за красную карточку, в моих действиях не было злого умысла. На следующий день услышал ото всех слова поддержки, в том числе от Боаша и капитана команды Данни. Все говорили, что ждут меня в основе, главное — быстрее восстановиться, - цитирует Евсеева Чемпионат.
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