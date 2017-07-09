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Виктор Ганчаренко: все футболисты в строю, подходим к первому туру без травм

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Ганчаренко после товарищеского матча с «Краснодаром» (1:1) прокомментировал игру и подвёл итоги сборов.

— Спарринг нужен был и нам, и «Краснодару», чтобы выявить недостатки. Получилась очень хорошая игра. Наверное, можно было избежать мяча в свои ворота в концовке. Тем не менее, мы неплохо действовали до 90-й минуты, провели много хороших атак. В то же время и «Краснодар» надо отметить. Считаю, что этот спарринг — то, что нам было нужно в преддверии стартового тура.

— На этом программа австрийских сборов завершена. Подведите, пожалуйста, вкратце итоги.

— Думаю, что мы очень хорошо поработали. Да, это не то же самое, что зимние сборы, но поработали качественно. Важно, что все футболисты в строю, подходим к первому матчу без травм. Это внушает оптимизм.

— Что скажете об ожиданиях от сезона в целом?

— Очень сложно оценивать. Каждый матч может перевернуть ситуацию. Будем идти шаг за шагом, бороться за победу в каждой игре и ждать жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов, - приводит слова Ганчаренко официальный сайт ЦСКА.
Теги: Ганчаренко ЦСКА
Сегодня, 20:25
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