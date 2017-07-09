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Смолов отправился с ЦСКА в Москву, где пройдёт МРТ (фото)

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, который в воскресенье в контрольном матче с ЦСКА получил травму задней поверхности бедра, из Австрии отправился в Москву вместе с армейцами. В понедельник форвард должен пройти процедуру МРТ в столице.

Форвард опубликовал фото из самолета с полузащитником красно-синих Аланом Дзагоевым с подписью "ОПГ Задняя". Хавбек армейцев в прошлом сезоне пропустил ряд матчей как раз из-за повреждения задней поверхности бедра.



Ранее представитель Смолова Кахор Муминов заявил, что Смолов чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра и просил сделать МРТ, но представители "Краснодара" отказали ему в просьбе.

В минувшем сезоне Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 18 голов в 22 матчах. Также он принял участие в Кубке конфедераций, где отметился 1 мячом в 3 играх.

"СЭ"
Теги: Смолов ЦСКА Краснодар
Вчера, 23:29
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№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 00:07) #
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Смолов хочет уехать в европу, а для этого ему требуется две вещи:
1) быть здоровым
2) играть в лч
И обе эти вещи по всей видимости краснодар ему предоставить не может, могут лишь ЦСКА и Спартак. и после этого фото становится даже интересно куда он перейдёт
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:42) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
ОПГ так ОПГ, тебе виднее. Федя...
Регистрация: 24.09.2013
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