Владислав Радимов: думаю, дальше "Зенит" будет только прибавлять

Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов в эфире "Радио Зенит" оценил выступление питерцев в первой части сезона."После восьми туров уже можно подводить итоги для начала чемпионата. Радует, что "Зенит" идёт на первом матче. Были отличные игры, главное — на "Крестовском" повержен "Спартак", наш принципиальный соперник, с разгромным счётом. Очень многие игры были достойные, очень красиво проведены. Честь и хвала за это команде и тренерскому штабу. Есть тяжёлые игры, и даже сам Манчини признался, что тяжело вскрывать оборону соперника. Позиционная атака — это, наверное, самое сложное в футболе, и над этим надо работать. Эти шероховатости надо убирать.Я думаю, дальше "Зенит" будет только прибавлять. Говорить о какой-то усталости на данный момент не приходится, потому что даже во вчерашнем матче с "Ростовом" последние минуты команда проводила в атаке. Просто невозможно говорить об усталости, когда в концовке игроки прибавляют. Если "Зенит" продолжит в том же духе, то мы в этом году получим нового чемпиона", — сказал Радимов.