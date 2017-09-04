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Константин Рауш: с удовольствием бы приехал в сборную России еще раз

Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал победу над московским "Динамо" (3:0) в товарищеском матче.

"Очень рад, что Черчесов пригласил на этот матч. Считаю, что вели игру, нормально выглядели. На тренировках стараюсь всегда играть в центр первым касанием — сегодня удалась голевая передача. Уровень «Динамо»? Думаю, им было тяжеловато. Я почти всегда находил партнёра в центральной зоне, наши футболисты хорошо двигались. В общем, я бы с удовольствием приехал в сборную ещё раз. Познакомились с ребятами, много общались. Мне и по-русски стало разговаривать легче", - цитирует Рауша "Чемпионат.сом".
Теги: Рауш Сборная России
Сегодня, 00:31
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