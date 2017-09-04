Опрос:

Новости партнеров

МПР предлагает "Зениту" взять под опеку краснокнижного манула, а "Спартаку" - кречета

Минприроды РФ предлагает российским клубам взять под опеку несколько краснокнижных животных, заявил глава министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас очень популярна поддержка амурских тигров, леопардов. Однако есть и другие краснокнижные животные, которые тоже нуждаются в помощи, и для охраны которых не хватает средств. Во всем мире футболисты, знаменитые спортсмены участвуют в благотворительных акциях, помогают животным. Мы считаем, что и наши клубы могли бы взять кого-нибудь под опеку.

Например, редкая кошка - манул, на его охрану поступает совсем небольшое количество средств. Его бы мог взять под опеку петербургский "Зенит". А краснокнижная птица, которая не так популярна у благотоворителей, - кречет. Его бы мог охранять "Спартак", - цитирует Донского РИА.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 18:42
Напечатать
11
(4)
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
Цитата: Пивовед
Цитата: нетрал
где манул, а где Питер.....поближе животных нет, что ли?


ой, чувак, щаз тебе насоветуют на твою голову и на крышу вашего стадиона.. laughing ..

такие бакланы, как ты могут ...что с вас взять, только анализы!


чтож поделать, если даже наши анализы могут стать светлым пятном в вашей жисти....


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: Amirovich (Сегодня, 19:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
как же свниьи нищебродные возьмут кого то в опеку ? их саих опекать надо а потом на шашлыки . свиньи ущербные =)
Регистрация: 28.02.2015
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: нетрал
где манул, а где Питер.....поближе животных нет, что ли?


ой, чувак, щаз тебе насоветуют на твою голову и на крышу вашего стадиона.. laughing ..

такие бакланы, как ты могут ...что с вас взять, только анализы!
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:58) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дайте Дзюбе под опеку дятла краснокнижного)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
где манул, а где Питер.....поближе животных нет, что ли?


ой, чувак, щаз тебе насоветуют на твою голову и на крышу вашего стадиона.. laughing ..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
где манул, а где Питер.....поближе животных нет, что ли? пусть ска хабара берет и следит что бы бабло не воровали..
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Trucha,
а ты похоже только с улицы пришёл?


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
цкг ничего не предлагать, у них денег нет
синиту только бакланов smile


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: Trucha (Сегодня, 18:50) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
И опять на каждый ветке свиньи smile
Всё срут и срут ) на улицу выйдите домашние ребята smirk
Регистрация: 4.08.2016
№2 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (9)
online

Зениту кошка? Возмутительно! Только бакланы! И Спартаку не к лицу охранять какую то пигалицу, у них уже есть тотемное животное.


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:47) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зина уже взяла опеку над бакланами - бюджет РФ трещит по швам, бабушки на сухари перешли
Регистрация: 30.08.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.