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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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МПР предлагает "Зениту" взять под опеку краснокнижного манула, а "Спартаку" - кречета
Минприроды РФ предлагает российским клубам взять под опеку несколько краснокнижных животных, заявил глава министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"У нас очень популярна поддержка амурских тигров, леопардов. Однако есть и другие краснокнижные животные, которые тоже нуждаются в помощи, и для охраны которых не хватает средств. Во всем мире футболисты, знаменитые спортсмены участвуют в благотворительных акциях, помогают животным. Мы считаем, что и наши клубы могли бы взять кого-нибудь под опеку.
Например, редкая кошка - манул, на его охрану поступает совсем небольшое количество средств. Его бы мог взять под опеку петербургский "Зенит". А краснокнижная птица, которая не так популярна у благотоворителей, - кречет. Его бы мог охранять "Спартак", - цитирует Донского РИА.
"У нас очень популярна поддержка амурских тигров, леопардов. Однако есть и другие краснокнижные животные, которые тоже нуждаются в помощи, и для охраны которых не хватает средств. Во всем мире футболисты, знаменитые спортсмены участвуют в благотворительных акциях, помогают животным. Мы считаем, что и наши клубы могли бы взять кого-нибудь под опеку.
Например, редкая кошка - манул, на его охрану поступает совсем небольшое количество средств. Его бы мог взять под опеку петербургский "Зенит". А краснокнижная птица, которая не так популярна у благотоворителей, - кречет. Его бы мог охранять "Спартак", - цитирует Донского РИА.
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