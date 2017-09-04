Опрос:

Новости партнеров

Антон Митрюшкин: надеемся, что нас поддержит большое количество болельщиков

Вратарь молодёжной сборной России Антон Митрюшкин заявил, что рассчитывает на хорошую поддержку в матче отборочного турнира чемпионата Европы с молодёжной сборной Гибралтара.

"Надеемся, что завтра нас поддержит большое количество болельщиков", - цитирует Митрюшкина "Тульский футбол"..
Теги: Митрюшкин Молодежная сборная России
Сегодня, 21:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.