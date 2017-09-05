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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Лебеденко: закрытие "Арарата"? Слухи ходят, ждём, что будет дальше
Нападающий "Арарата" Игорь Лебеденко прокомментировал информацию, согласно которой клуб в ближайшее время будет расформирован, а ближайшая домашняя игра с "Рязанью" станет последней для столичной команды.
"Пока нам ничего не сообщали о закрытии команды. Слухи ходят, но мы продолжаем готовиться к следующей игре. Никто из руководства с командой не общался, ничего не говорили. Главный тренер продолжает нас готовить к предстоящему матчу. Ждём, что будет дальше", - цитирует Лебеденко "Чемпионат.сом".
"Пока нам ничего не сообщали о закрытии команды. Слухи ходят, но мы продолжаем готовиться к следующей игре. Никто из руководства с командой не общался, ничего не говорили. Главный тренер продолжает нас готовить к предстоящему матчу. Ждём, что будет дальше", - цитирует Лебеденко "Чемпионат.сом".
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