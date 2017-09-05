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Игорь Лебеденко: закрытие "Арарата"? Слухи ходят, ждём, что будет дальше

Нападающий "Арарата" Игорь Лебеденко прокомментировал информацию, согласно которой клуб в ближайшее время будет расформирован, а ближайшая домашняя игра с "Рязанью" станет последней для столичной команды.

"Пока нам ничего не сообщали о закрытии команды. Слухи ходят, но мы продолжаем готовиться к следующей игре. Никто из руководства с командой не общался, ничего не говорили. Главный тренер продолжает нас готовить к предстоящему матчу. Ждём, что будет дальше", - цитирует Лебеденко "Чемпионат.сом".
Теги: Лебеденко Арарат
Сегодня, 17:43
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
А Павлюченко и Измайлов уже второй день курят кальян... smile
Регистрация: 24.09.2013
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