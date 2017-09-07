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Футболисты "Амкара" провели предматчевую тренировку

На поле стадиона "Звезда" футболисты "Амкара" провели предматчевую тренировку.

Она проходила в то же самое время, на которое назначена завтрашняя игра красно-чёрных с армейцами столицы. Напомним, что матч 9 тура РФПЛ "Амкар" – ЦСКА 8 сентября начнётся в 19.30.

В занятии приняли участие все футболисты, на которых рассчитывает тренерский штаб команды в матче с вице-чемпионами России.
Эта тренировка стала первой, в которой принял участие новобранец команды, игрок национальной сборной Ирана Саид Эззатоллахи. Он сегодня днём прилетел в Пермь и после короткого отдыха уже вышел на поле.

ФК "Амкар"
Теги: Амкар
Сегодня, 20:05
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