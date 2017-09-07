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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Тимощук: не собирался уходить из "Шахтера" в "Зенит"
Бывший полузащитник "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал, что в свое время не планировал уходить из "Шахтера".
– В январе 2007-го вы играли против "Зенита" в Испании в контрольном матче. Наверное, тогда еще не могли предположить, что скоро переедете в Петербург?
– Я не собирался уходить из "Шахтера". После Испании мы отправились на Кубок Первого канала в Израиль. Однажды вечером сидели с ребятами, разговаривали. Здесь же присутствовали несколько футбольных агентов. Общение было скорее шутливое. Я их подначивал: "У вас такие связи, вы все можете". Они мне в ответ: "А в Россию поедешь?" Ответил, что, если последует хорошее предложение, будем обсуждать. Не думал, что все это серьезно и что события начнут развиваться столь быстро.
На следующий день мне позвонил спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания. Я был в легком замешательстве, но согласился с тем, что стоит начать переговоры. Переговорный процесс между клубами продолжался весь февраль. Для меня главным условием была договоренность между "Шахтером" и "Зенитом". Все остальное – вторично. Сергей Александрович Фурсенко несколько раз прилетал в Донецк и общался с президентом нашего клуба. Когда стороны нашли общий язык, договориться со мной было несложно. Меня привлекло появление новой цели и возможности расти дальше. По финансовой стороне сразу же согласился с предложением "Зенита". Никаких особых условий не выдвигал.
ФК "Зенит"
– В январе 2007-го вы играли против "Зенита" в Испании в контрольном матче. Наверное, тогда еще не могли предположить, что скоро переедете в Петербург?
– Я не собирался уходить из "Шахтера". После Испании мы отправились на Кубок Первого канала в Израиль. Однажды вечером сидели с ребятами, разговаривали. Здесь же присутствовали несколько футбольных агентов. Общение было скорее шутливое. Я их подначивал: "У вас такие связи, вы все можете". Они мне в ответ: "А в Россию поедешь?" Ответил, что, если последует хорошее предложение, будем обсуждать. Не думал, что все это серьезно и что события начнут развиваться столь быстро.
На следующий день мне позвонил спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания. Я был в легком замешательстве, но согласился с тем, что стоит начать переговоры. Переговорный процесс между клубами продолжался весь февраль. Для меня главным условием была договоренность между "Шахтером" и "Зенитом". Все остальное – вторично. Сергей Александрович Фурсенко несколько раз прилетал в Донецк и общался с президентом нашего клуба. Когда стороны нашли общий язык, договориться со мной было несложно. Меня привлекло появление новой цели и возможности расти дальше. По финансовой стороне сразу же согласился с предложением "Зенита". Никаких особых условий не выдвигал.
ФК "Зенит"
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