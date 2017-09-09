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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: Адриано не пожал мне руку? Решу этот вопрос завтра на тренировке
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Рубином" (1:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги прокомментировал эпизод в концовке, когда был заменён Луис Адриано.
Бразильский футболист сразу же ушёл в подтрибунное помещение и не пожал Каррере руку, а тот в ответ махнул рукой в сторону форварда.
"Эпизод с Адриано? Поговорим лучше о матче. Такие ситуации с игроками бывают. Решу этот вопрос завтра на тренировке", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Бразильский футболист сразу же ушёл в подтрибунное помещение и не пожал Каррере руку, а тот в ответ махнул рукой в сторону форварда.
"Эпизод с Адриано? Поговорим лучше о матче. Такие ситуации с игроками бывают. Решу этот вопрос завтра на тренировке", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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