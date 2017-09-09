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Массимо Каррера: Адриано не пожал мне руку? Решу этот вопрос завтра на тренировке

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Рубином" (1:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги прокомментировал эпизод в концовке, когда был заменён Луис Адриано.

Бразильский футболист сразу же ушёл в подтрибунное помещение и не пожал Каррере руку, а тот в ответ махнул рукой в сторону форварда.

"Эпизод с Адриано? Поговорим лучше о матче. Такие ситуации с игроками бывают. Решу этот вопрос завтра на тренировке", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Адриано Каррера Спартак Рубин
Сегодня, 21:43
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:52) #
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Конкуренция...только на пользу...ни чего страшного...пожал руку ..не пожал главное выиграли....МОЛОДЦЫ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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