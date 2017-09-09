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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Курбан Бердыев: было ясно, что в матче со "Спартаком" не будет равнозначных замен
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура РФПЛ со "Спартаком".
"В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. Быстрый гол определил игру второго тайма. К сожалению, у нас не хватило резерва из-за травм, которым можно было бы усилить игру. "Спартак" заслуженно победил по голевым моментам. Надеюсь, Оздоев получил несерьёзное повреждение. У остальных старые травмы, которые дают о себе знать. Это всё игровые травмы. Чем вызвана замена Сигурдссона? Из-за лимита.
Безусловно, к концу матча Навас подсел. Но надо отдать должное — ни одной тактической ошибки он не совершил. Может, только не успел подстраховать Сигурдссона.
Та игра, которая была в первом тайме, требует больших физических усилий. Некоторые игроки из-за травм были не готовы выдерживать 90 минут. С самого начала было ясно, что не будет равнозначных замен", - цитирует Бердыева "Чемпионат.сом".
"В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. Быстрый гол определил игру второго тайма. К сожалению, у нас не хватило резерва из-за травм, которым можно было бы усилить игру. "Спартак" заслуженно победил по голевым моментам. Надеюсь, Оздоев получил несерьёзное повреждение. У остальных старые травмы, которые дают о себе знать. Это всё игровые травмы. Чем вызвана замена Сигурдссона? Из-за лимита.
Безусловно, к концу матча Навас подсел. Но надо отдать должное — ни одной тактической ошибки он не совершил. Может, только не успел подстраховать Сигурдссона.
Та игра, которая была в первом тайме, требует больших физических усилий. Некоторые игроки из-за травм были не готовы выдерживать 90 минут. С самого начала было ясно, что не будет равнозначных замен", - цитирует Бердыева "Чемпионат.сом".
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