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Курбан Бердыев: было ясно, что в матче со "Спартаком" не будет равнозначных замен

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура РФПЛ со "Спартаком".

"В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. Быстрый гол определил игру второго тайма. К сожалению, у нас не хватило резерва из-за травм, которым можно было бы усилить игру. "Спартак" заслуженно победил по голевым моментам. Надеюсь, Оздоев получил несерьёзное повреждение. У остальных старые травмы, которые дают о себе знать. Это всё игровые травмы. Чем вызвана замена Сигурдссона? Из-за лимита.

Безусловно, к концу матча Навас подсел. Но надо отдать должное — ни одной тактической ошибки он не совершил. Может, только не успел подстраховать Сигурдссона.

Та игра, которая была в первом тайме, требует больших физических усилий. Некоторые игроки из-за травм были не готовы выдерживать 90 минут. С самого начала было ясно, что не будет равнозначных замен", - цитирует Бердыева "Чемпионат.сом".
Теги: Бердыев Спартак Рубин
Сегодня, 22:03
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