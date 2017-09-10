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Юрий Калитвинцев: конечно, я доволен ничьей с "Зенитом"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол" девятого тура РФПЛ с "Зенитом" (0:0).

"Кривить душой не буду: конечно, я доволен. Не буду оценивать ничью как победу, но удовлетворение есть, и не только от результата, а от выполнения требований, о которых говорили перед игрой. Была очень тяжёлая игра. Больше всего порадовала игра в обороне. Мы отобрали очки и у "Спартака", и у "Зенита"? Не против, если нас начнут называть грозой авторитетов. Ради бога", - сказал Калитвинцев.
Теги: Калитвинцев Динамо Зенит
Сегодня, 16:19
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:42) #
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Болеет за:
«Динамо» М
И я доволен,-----но все таки нужнее победы,за них дают 3очка,а на ничьих далеко не уедешь..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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