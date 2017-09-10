Юрий Калитвинцев: конечно, я доволен ничьей с "Зенитом"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол" девятого тура РФПЛ с "Зенитом" (0:0)."Кривить душой не буду: конечно, я доволен. Не буду оценивать ничью как победу, но удовлетворение есть, и не только от результата, а от выполнения требований, о которых говорили перед игрой. Была очень тяжёлая игра. Больше всего порадовала игра в обороне. Мы отобрали очки и у "Спартака", и у "Зенита"? Не против, если нас начнут называть грозой авторитетов. Ради бога", - сказал Калитвинцев.