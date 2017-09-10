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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Себастьян Хольмен: страшно хотел отомстить "Зениту"
Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен после домашнего матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) подчеркнул, что очень хотел отомстить сопернику за вылет в ФНЛ в прошлом году.
– Был действительно очень тяжелый матч. Все-таки "Зенит" – одна из лучших команд лиги, – сказал Хольмен. – Понимали, что придется много обороняться. И по ходу матча каждый бился на сто процентов своих возможностей. Считаю, мы показали, что умеем качественно обороняться.
– Рады, что удалось сохранить ничью?
– Конечно. Не знаю, сколько процентов времени "Зенит" владел мячом, но инициатива на протяжении всего матча была за питерцами. Мы действительно счастливы. Здорово отоборонялись в матче с лидером чемпионата.
– Во втором тайме "Зенит" больше атаковал. Что случилось? У вас были проблемы в обороне?
– Не сказал бы так. Нельзя же обороняться все 90 минут. Мы контратаковали. Хотя во втором тайме это действительно делали реже. Устали.
– Перед матчем чувствовали дополнительную мотивацию? "Зенит" отправил вас в первый дивизион. Хотели отомстить за вылет в ФНЛ в прошлом году?
– Далеко не все в этой команде помнят тот матч. Но я, да, хотел. Это был один из худших моментов в моей карьере. Я страшно хотел отомстить.
– Если говорить о "Зените", какое впечатление у вас создалось? Это будущий чемпион?
– Возможно. Эта команда хорошо начала сезон. Вообще, питерцы хороши в этом году. Но мне все равно, как "Зенит" закончит чемпионат.
"Спорт-Экспресс"
– Был действительно очень тяжелый матч. Все-таки "Зенит" – одна из лучших команд лиги, – сказал Хольмен. – Понимали, что придется много обороняться. И по ходу матча каждый бился на сто процентов своих возможностей. Считаю, мы показали, что умеем качественно обороняться.
– Рады, что удалось сохранить ничью?
– Конечно. Не знаю, сколько процентов времени "Зенит" владел мячом, но инициатива на протяжении всего матча была за питерцами. Мы действительно счастливы. Здорово отоборонялись в матче с лидером чемпионата.
– Во втором тайме "Зенит" больше атаковал. Что случилось? У вас были проблемы в обороне?
– Не сказал бы так. Нельзя же обороняться все 90 минут. Мы контратаковали. Хотя во втором тайме это действительно делали реже. Устали.
– Перед матчем чувствовали дополнительную мотивацию? "Зенит" отправил вас в первый дивизион. Хотели отомстить за вылет в ФНЛ в прошлом году?
– Далеко не все в этой команде помнят тот матч. Но я, да, хотел. Это был один из худших моментов в моей карьере. Я страшно хотел отомстить.
– Если говорить о "Зените", какое впечатление у вас создалось? Это будущий чемпион?
– Возможно. Эта команда хорошо начала сезон. Вообще, питерцы хороши в этом году. Но мне все равно, как "Зенит" закончит чемпионат.
"Спорт-Экспресс"
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