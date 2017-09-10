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Себастьян Хольмен: страшно хотел отомстить "Зениту"

Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен после домашнего матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) подчеркнул, что очень хотел отомстить сопернику за вылет в ФНЛ в прошлом году.

– Был действительно очень тяжелый матч. Все-таки "Зенит" – одна из лучших команд лиги, – сказал Хольмен. – Понимали, что придется много обороняться. И по ходу матча каждый бился на сто процентов своих возможностей. Считаю, мы показали, что умеем качественно обороняться.

– Рады, что удалось сохранить ничью?

– Конечно. Не знаю, сколько процентов времени "Зенит" владел мячом, но инициатива на протяжении всего матча была за питерцами. Мы действительно счастливы. Здорово отоборонялись в матче с лидером чемпионата.

– Во втором тайме "Зенит" больше атаковал. Что случилось? У вас были проблемы в обороне?

– Не сказал бы так. Нельзя же обороняться все 90 минут. Мы контратаковали. Хотя во втором тайме это действительно делали реже. Устали.

– Перед матчем чувствовали дополнительную мотивацию? "Зенит" отправил вас в первый дивизион. Хотели отомстить за вылет в ФНЛ в прошлом году?

– Далеко не все в этой команде помнят тот матч. Но я, да, хотел. Это был один из худших моментов в моей карьере. Я страшно хотел отомстить.

– Если говорить о "Зените", какое впечатление у вас создалось? Это будущий чемпион?

– Возможно. Эта команда хорошо начала сезон. Вообще, питерцы хороши в этом году. Но мне все равно, как "Зенит" закончит чемпионат.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Хольмен Динамо Зенит
Сегодня, 20:06
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№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:27) #
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online

Хольмен игрой доказал что он лучший!
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 21:08) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Все, кто слил Динамо в пердив, как крысы разбежались по РФПЛ. Хольмен мог официально уйти- отыграл весь пердив. Он становится лидером и Динамовцем- пора в капитаны.
Регистрация: 19.10.2008
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:40) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы, дали бой...
Регистрация: 15.12.2013
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