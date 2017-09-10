Себастьян Хольмен: страшно хотел отомстить "Зениту"

Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен после домашнего матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) подчеркнул, что очень хотел отомстить сопернику за вылет в ФНЛ в прошлом году.– Был действительно очень тяжелый матч. Все-таки "Зенит" – одна из лучших команд лиги, – сказал Хольмен. – Понимали, что придется много обороняться. И по ходу матча каждый бился на сто процентов своих возможностей. Считаю, мы показали, что умеем качественно обороняться.– Конечно. Не знаю, сколько процентов времени "Зенит" владел мячом, но инициатива на протяжении всего матча была за питерцами. Мы действительно счастливы. Здорово отоборонялись в матче с лидером чемпионата.– Не сказал бы так. Нельзя же обороняться все 90 минут. Мы контратаковали. Хотя во втором тайме это действительно делали реже. Устали.– Далеко не все в этой команде помнят тот матч. Но я, да, хотел. Это был один из худших моментов в моей карьере. Я страшно хотел отомстить.– Возможно. Эта команда хорошо начала сезон. Вообще, питерцы хороши в этом году. Но мне все равно, как "Зенит" закончит чемпионат.