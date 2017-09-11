Сергей Фурсенко: всё придёт в норму, "Зенит" будет забивать и радовать зрителей

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал гостевую ничью с "Динамо" (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ, а также дал оценку работе клуба во время летнего трансферного окна."Сама игра неплохая. Даже сказал бы, что хорошая. В завершающей стадии чуть подкачали, но "Зенит" играл хорошо, интересно, зрелищно. Было очень сложно играть против команды, которая обороняется всем составом. Потихоньку всё придёт в норму. Будем играть, забивать и радовать зрителей.Довольны ли работой в трансферное окно? Мы идеально отработали и с точки зрения финансов, и с точки зрения того, что просил тренер", — сказал Фурсенко в эфире программы "После футбола".