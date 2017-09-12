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Станислав Черчесов: наконец-то Кокорин играет на привычной позиции и получает удовольствие

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов похвалил форварда "Зенита" Александра Кокорина за прогресс в текущем сезоне.

- Время, проведенное вне сборной, по всей видимости, Кокорину пошло на пользу?

- Мы с ним разговаривали, он знает, над чем надо было поработать. Результаты мы видим. Не говорю, что из-за моего разговора. Сашу я знаю, мы почти два года с ним работали. Наконец-то он играет на той позиции, где привык играть, и получает больше удовольствия.

- Как вы будете использовать вместе Кокорина и Смолова?

- В том году вы сразу начали спрашивать, как Смолов и Дзюба будут вместе играть. Мы так их вместе и не увидели. Поэтому давайте домыслы и предположения оставим в стороне.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Кокорин Сборная России
Сегодня, 04:38
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