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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Селихов: было тяжело прощаться с "Амкаром"
Голкипер Александр Селихов рассказал о том, каково было уезжать из "Амкара" в "Спартак".
"Скажу честно, было тяжело прощаться со всем коллективом. У нас тогда сложился такой коллектив, в котором друг за друга ребята готовы были глотки грызть. Оставлять всё это позади было обидно. В Москве меня ждало всё новое — команда, знакомства, требования. Вот из-за этого волновался больше всего", - цитирует Селихова RT.
"Скажу честно, было тяжело прощаться со всем коллективом. У нас тогда сложился такой коллектив, в котором друг за друга ребята готовы были глотки грызть. Оставлять всё это позади было обидно. В Москве меня ждало всё новое — команда, знакомства, требования. Вот из-за этого волновался больше всего", - цитирует Селихова RT.
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