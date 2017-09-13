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Александр Селихов: было тяжело прощаться с "Амкаром"

Голкипер Александр Селихов рассказал о том, каково было уезжать из "Амкара" в "Спартак".

"Скажу честно, было тяжело прощаться со всем коллективом. У нас тогда сложился такой коллектив, в котором друг за друга ребята готовы были глотки грызть. Оставлять всё это позади было обидно. В Москве меня ждало всё новое — команда, знакомства, требования. Вот из-за этого волновался больше всего", - цитирует Селихова RT.
Теги: Селихов Амкар Спартак
Сегодня, 16:27
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№1 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 16:47) #
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Ещё тяжелее будет тусоваться в свинарнике. Скоро поймёшь, коль на наркоту не подсадят. Эх, Саня, Саня ...
Регистрация: 22.08.2008
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