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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Тарханов: можно сказать, что Григорьев не совсем выдерживает конкуренцию
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов сообщил, что нападающий Максим Григорьев в ближайшее время будет исключен из заявки на участие в чемпионате России.
"Максим Григорьев покидает нашу команду и ближайшее время будет отзаявлен. Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих - травмировался Владимир Ильин и болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение. Можно сказать, что он не совсем выдерживает конкуренцию. Я не могу пока сказать, где Григорьев продолжит карьеру", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
"Максим Григорьев покидает нашу команду и ближайшее время будет отзаявлен. Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих - травмировался Владимир Ильин и болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение. Можно сказать, что он не совсем выдерживает конкуренцию. Я не могу пока сказать, где Григорьев продолжит карьеру", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
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