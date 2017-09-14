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Александр Тарханов: можно сказать, что Григорьев не совсем выдерживает конкуренцию

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов сообщил, что нападающий Максим Григорьев в ближайшее время будет исключен из заявки на участие в чемпионате России.

"Максим Григорьев покидает нашу команду и ближайшее время будет отзаявлен. Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих - травмировался Владимир Ильин и болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение. Можно сказать, что он не совсем выдерживает конкуренцию. Я не могу пока сказать, где Григорьев продолжит карьеру", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
Теги: Тарханов Григорьев Урал
Сегодня, 17:15
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