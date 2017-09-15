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Руководство ЦСКА сочтёт сезон успешным, если команда выйдет в Лигу чемпионов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какое место в турнирной таблице РФПЛ по итогам сезона устроит "армейцев".

После 9-го тура подопечные Виктора Гончаренко идут на четвёртой позиции.

"Абсолютно довольны мы будем первой строчкой в таблице. Но нужно быть реалистами. Место, которое позволит пройти в группу Лиги чемпионов, желательно напрямую, будет успешным. Уверен, ребята приложат все силы, чтобы у ЦСКА по итогам чемпионата снова был достойный результат!", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 19:49
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№1 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Если пройдут, молодежь сделает себе хорошую платформу для хорошей футбольной карьеры.
Регистрация: 21.03.2010
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