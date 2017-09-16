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Никита Симонян: от того Кокорина, о котором говорил Капелло, осталась добрая половина

Вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением об игре форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Когда тренером сборной был Фабио Капелло, он мне сказал: "Ты знаешь, Никита, Кокорин большой талант".

Я с ним согласился, но талант ведь надо развивать. А Кокорин с каждым годом переходит из одного клуба в другой, но он не совершенствуется. От того Кокорина, о котором говорил Капелло, осталась добрая половина", - цитирует Симоняна "Спорт-Экспресс".
Теги: Симонян Кокорин Зенит
Сегодня, 04:43
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