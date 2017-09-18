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Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов высказался о положении дел в московской команде.

"Турнирная ситуация в чемпионате, сложившаяся на сегодняшний день, ни в коей мере не устраивает ни руководство клуба, ни тренерский штаб, ни игроков "Спартака".

Исправить же ее мы можем только совместными усилиями при поддержке наших верных болельщиков – точно так же, как добивались побед в прошлом сезоне", - цитирует Родионова официальный сайт клуба.
Теги: Родионов Спартак
Сегодня, 20:07
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№2 Написал: GPS (Сегодня, 20:59) #
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online

Звездоболище..
Усилия "профессионального руководства" мы увидели в летнее трансферное окно..
Регистрация: 18.02.2011
№1 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 20:28) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Набор общих фраз. Лучше бы объяснили провал летней трансферной компании и как конкретно собираетесь исправлять ситуацию.
Регистрация: 7.06.2017
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