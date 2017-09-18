Сергей Семак: Лунев своим трудом доказал, что может играть в топ-клубе

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился мнением о вратаре "Зенита" Андрее Луневе и болельщиках сине-бело-голубых.- Мы его потихоньку начали выпускать, потому что он и Ванек - важные качественные игроки для нас и должны нам помогать. Но для этого им нужно набрать форму.- Очень рад за него. Лунев - замечательный парень, который своим трудом доказал, что может играть в топ-клубе.- Огромное им спасибо. Мне было очень приятно. Я буду стараться на 100 процентов продолжать делать свою работу.