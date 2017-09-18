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Сергей Семак: Лунев своим трудом доказал, что может играть в топ-клубе

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился мнением о вратаре "Зенита" Андрее Луневе и болельщиках сине-бело-голубых.

- Салатич уже готов играть?

- Мы его потихоньку начали выпускать, потому что он и Ванек - важные качественные игроки для нас и должны нам помогать. Но для этого им нужно набрать форму.

- Лунев прогрессирует?

- Очень рад за него. Лунев - замечательный парень, который своим трудом доказал, что может играть в топ-клубе.

- Болельщики "Зенита" скандировали ваше имя. Какие эмоции?

- Огромное им спасибо. Мне было очень приятно. Я буду стараться на 100 процентов продолжать делать свою работу.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Семак Лунев Зенит Уфа
Вчера, 23:33
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