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Андрей Будогосский может быть отправлен в отставку

Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский может быть отправлен в отставку.

"Позиции Будогосского начали «провисать» еще в марте после неудачного судейства Евгения Турбина в Перми, из-за ошибок которого «Зенит» проиграл "Амкару" (0:1), что оставило клуб без Лиги чемпионов. Также вызвала вопросы и публичная пикировка между его будущим замом Александром Егоровым (тогда еще арбитром) и руководством ЦСКА после матча с "Зенитом" (0:0).

В июле многим не понравилось, что выпад главного тренера "Локомотива" Юрия Семина в адрес главы РФПЛ Сергея Прядкина, касавшийся судейства матча Суперкубка против "Спартака", смазал торжественную часть церемонии награждения. И, наконец, публичная перепалка с президентом ЦСКА Евгением Гинером после матча с "Ахматом" (0:1) и гендиректором московского "Динамо" Евгением Муравьевым после поражения от тульского "Арсенала" (0:1) также не добавили баллов Будогосскому. Такие скандалы случались и при прошлых руководителях, но гораздо реже", - передают "Известия" слова источника.
Теги: Будогосский
Сегодня, 05:02
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№1 Написал: Анатолий Родков (Сегодня, 05:55) #
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Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---
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Регистрация: 19.09.2017
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