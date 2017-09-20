Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" оштрафован на 179 тысяч рублей по итогам матча с "Тосно"

Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал "Спартак" на 179 тысяч рублей по итогам матча 10-го тура РФПЛ с "Тосно" (2:22). Об этом после очередного заседания КДК рассказал глава комиссии Артур Григорьянц.

"По матчу "Тосно" — "Спартак", болельщики хозяев скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Болельщики "Спартака" также скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 79 тыс. рублей. За использование и бросание пиротехники болельщиками "Спартака" мы оштрафовали клуб на 100 тыс. рублей.

По матчу "Арсенал" — "Динамо", болельщики "Динамо" использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.

По матчу "Зенит" — "Уфа", болельщики "Зенита" использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Тосно Григорьянц
Сегодня, 17:14
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:17) #
  • -2
  •  (2)

одни и теже нарушения, а суммы разные...


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.