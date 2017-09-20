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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак" оштрафован на 179 тысяч рублей по итогам матча с "Тосно"
Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал "Спартак" на 179 тысяч рублей по итогам матча 10-го тура РФПЛ с "Тосно" (2:22). Об этом после очередного заседания КДК рассказал глава комиссии Артур Григорьянц.
"По матчу "Тосно" — "Спартак", болельщики хозяев скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Болельщики "Спартака" также скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 79 тыс. рублей. За использование и бросание пиротехники болельщиками "Спартака" мы оштрафовали клуб на 100 тыс. рублей.
По матчу "Арсенал" — "Динамо", болельщики "Динамо" использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.
По матчу "Зенит" — "Уфа", болельщики "Зенита" использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
"По матчу "Тосно" — "Спартак", болельщики хозяев скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Болельщики "Спартака" также скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 79 тыс. рублей. За использование и бросание пиротехники болельщиками "Спартака" мы оштрафовали клуб на 100 тыс. рублей.
По матчу "Арсенал" — "Динамо", болельщики "Динамо" использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.
По матчу "Зенит" — "Уфа", болельщики "Зенита" использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
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