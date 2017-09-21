Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Силкин: поражение "Динамо" в Нальчике не столько удивляет, сколько огорчает

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин отметил, что поражение москвичей от "Спартака" из Нальчика не удивляет.

"Поражение "Динамо" в Нальчике не столько удивляет, сколько огорчает. Пока не клеится у "Динамо", не получается. Главная проблема – это, считаю, фланговые полузащитники. Нападающие есть хорошие в команде, но их же надо нагружать работой, помогать им, а с этим трудности. Сложная ситуация, еще выбыл сейчас Кирилл Панченко. Команда строится, надо дать "Динамо" время.

То, что только четыре команды РФПЛ сегодня прошли дальше, показывает, что команды ФНЛ и ПФЛ серьезнее относятся к Кубку России. Понятно, что аутсайдеры играют на 100%, футболисты хотят проявить себя, чтобы в будущем продолжить карьеру в премьер-лиге. Многие команды выпускают молодых, чтобы дать игровую практику, просто не делают ставку на Кубок России", - цитирует Силкина "Р-Спорт"
Теги: Силкин Динамо Спартак Нальчик
Сегодня, 00:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.