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Евгений Муравьев: очень ждем 600 миллионов рублей от ВТБ

Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев заявил, что клуб по-прежнему ждет денег, которые банк ВТБ обещал выделить Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО).

"Правильнее будет сказать, что мы очень ждем 600 миллионов от ВТБ, так как они были нам обещаны при передаче клуба обществу.

Эти деньги предназначены и для выплаты премии игрокам за выход из ФНЛ", - цитирует Муравьева ТАСС.
Теги: Муравьев Динамо
Сегодня, 18:15
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