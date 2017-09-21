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Евгений Муравьев: "Динамо" после травмы Панченко будет ориентироваться на своих воспитанников

"Динамо" в связи с травмой нападающего Кирилла Панченко будет искать замену в первую очередь среди воспитанников своей академии, заявил генеральный директор клуба Евгений Муравьев.

27-летний форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1), прошедшем в пятницу. Футболист покинул поле на носилках. В среду он был прооперирован.

"Это огромная потеря для нас, так как Кирилл - это не только лидер команды по своим игровым качествам, но и лидер в раздевалке. Мы будем пытаться выходить из этой ситуации с учетом как своих финансовых возможностей, так и текущей ситуации на трансферном рынке. Конечно, в первую очередь ориентируемся на своих, в том числе и выпускников Академии имени Яшина", - цитирует Муравьева ТАСС.
Теги: Муравьев Динамо Панченко
Сегодня, 21:47
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
уже было такое направление после многомиллионных трат
так же и у онжи было
и все равно всё заканчивается тем, что покупают легов, которые по уровню даже ниже классом


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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