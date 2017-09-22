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Владимир Габулов: за десять туров "Арсенал" никому не уступил по игре

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов отметил, что его команда по делу уступила в текущем сезоне РФПЛ только "Спартаку".

"За десять туров по большому счету никому не уступили по игре. Были индивидуальные ошибки, но глобально были слабее только "Спартака" на "Открытие Арене". Просто мы сами не выдали тот запредельный максимум, который требовался. Остальным навязывали борьбу. Значит, можем отбирать очки у каждой команды. Победили ведь в Грозном, а в следующем туре эта команда на выезде обыграла ЦСКА", - цитирует Габулова "Спорт-Экспресс".
Теги: Габулов Арсенал Тула
Сегодня, 16:29
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