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Борис Игнатьев: по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о победе московского "Спартака" в матче 1/16 финала Кубка России.

"Москвичи захотели хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками. Потому что обстановка вокруг команды патовая. Прекрасно понимая это, красно-белые выставили на матч с «Кубанью» сильнейший состав, который решил задачу выхода в 1/8 финала Кубка.

Думаю, спартаковцам хватит времени, чтобы привести себя в порядок, восстановиться к следующей игре. Правда, по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние.

Они выезжают на высоком индивидуальном мастерстве игроков. Много играют в атаке, но не успевают надежно действовать в обороне", - цитирует Игнатьева "Газета.ру".
Теги: Игнатьев Спартак
Сегодня, 20:50
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