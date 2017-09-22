Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:10
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Борис Игнатьев: по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о победе московского "Спартака" в матче 1/16 финала Кубка России.
"Москвичи захотели хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками. Потому что обстановка вокруг команды патовая. Прекрасно понимая это, красно-белые выставили на матч с «Кубанью» сильнейший состав, который решил задачу выхода в 1/8 финала Кубка.
Думаю, спартаковцам хватит времени, чтобы привести себя в порядок, восстановиться к следующей игре. Правда, по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние.
Они выезжают на высоком индивидуальном мастерстве игроков. Много играют в атаке, но не успевают надежно действовать в обороне", - цитирует Игнатьева "Газета.ру".
"Москвичи захотели хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками. Потому что обстановка вокруг команды патовая. Прекрасно понимая это, красно-белые выставили на матч с «Кубанью» сильнейший состав, который решил задачу выхода в 1/8 финала Кубка.
Думаю, спартаковцам хватит времени, чтобы привести себя в порядок, восстановиться к следующей игре. Правда, по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние.
Они выезжают на высоком индивидуальном мастерстве игроков. Много играют в атаке, но не успевают надежно действовать в обороне", - цитирует Игнатьева "Газета.ру".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.