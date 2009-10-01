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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Хусаинов: пенальти на Джано выдуманный
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорный судейский эпизод, случившийся в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" — "Анжи" (2:2).
На 12-й минуте Андрей Ещенко навесил в центр штрафной, а Джано Ананидзе в борьбе с Павлом Яковлевым рухнул на газон. Арбитр Виталий Мешков сразу же указал на "точку".
"Пенальти на Джано – выдуманный. В том эпизоде игрок "Спартака" даже и мячом не мог завладеть. Но зная Мешкова, я не удивлён – слабенький он арбитр. Это, если не ошибаюсь, первый его матч после дисквалификации.
Могу сказать, что в том пенальти нет никакой предвзятости, поскольку в другом эпизоде – с падением Самедова – он не поставил чистый пенальти. Когда не знаешь фундаментальных правил – не можешь правильно квалифицировать нарушения правил. Мешков не соответствует уровню РФПЛ", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
На 12-й минуте Андрей Ещенко навесил в центр штрафной, а Джано Ананидзе в борьбе с Павлом Яковлевым рухнул на газон. Арбитр Виталий Мешков сразу же указал на "точку".
"Пенальти на Джано – выдуманный. В том эпизоде игрок "Спартака" даже и мячом не мог завладеть. Но зная Мешкова, я не удивлён – слабенький он арбитр. Это, если не ошибаюсь, первый его матч после дисквалификации.
Могу сказать, что в том пенальти нет никакой предвзятости, поскольку в другом эпизоде – с падением Самедова – он не поставил чистый пенальти. Когда не знаешь фундаментальных правил – не можешь правильно квалифицировать нарушения правил. Мешков не соответствует уровню РФПЛ", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
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