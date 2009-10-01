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Сергей Хусаинов: пенальти на Джано выдуманный

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорный судейский эпизод, случившийся в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" — "Анжи" (2:2).

На 12-й минуте Андрей Ещенко навесил в центр штрафной, а Джано Ананидзе в борьбе с Павлом Яковлевым рухнул на газон. Арбитр Виталий Мешков сразу же указал на "точку".

"Пенальти на Джано – выдуманный. В том эпизоде игрок "Спартака" даже и мячом не мог завладеть. Но зная Мешкова, я не удивлён – слабенький он арбитр. Это, если не ошибаюсь, первый его матч после дисквалификации.

Могу сказать, что в том пенальти нет никакой предвзятости, поскольку в другом эпизоде – с падением Самедова – он не поставил чистый пенальти. Когда не знаешь фундаментальных правил – не можешь правильно квалифицировать нарушения правил. Мешков не соответствует уровню РФПЛ", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
Теги: Хусаинов Джано Спартак Анжи
Сегодня, 21:15
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№5 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 21:44) #
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Он берет уроки словоблудия у Бутенко.
Регистрация: 21.04.2009
№4 Написал: ewgen Санкт-Петербург (Сегодня, 21:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
хусаинова сняли с довольствия в спортаге?
Регистрация: 14.06.2017
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 21:26) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Офигеть!!!Даже этот вечно близорукий судьишка признал неоспоримый факт!Все уже от ,,шампиньонов'' отвернулись. joy
Регистрация: 27.07.2013
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:21) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
побоялся судейка, что может и не быть больше в матче подходящих моментов


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:18) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Даже карманный судейка признает ошибку


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
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Регистрация: 30.07.2009
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