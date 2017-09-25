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Станислав Черчесов: Глушакову нужно подлечиться, привести мысли в порядок

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что отсутствие в команде полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова связано с травмой.

– Невызов Глушакова связан с тем, что Денис устал, или с последними результатами "Спартака"?

– Не знаю, кто вообще вам сказал такое слово – "устал". Глушаков травмирован. Человек до травмы мог находиться и в топ-состоянии. Но конкретно на сегодняшний день он не играет. Мы не знаем, что будет через пару дней, но должны объективно посмотреть на ситуацию: пауза ему не помешает, надо подлечиться. Ну и мысли привести в порядок – чтобы и "Спартаку", и нам была польза.

– Есть еще игроки, которые находятся под вопросом по причине травм?

– На сегодняшний день – нет.

– У кого больше шансов выйти в основе – у Полоза или Заболотного?

– Ну как мы сегодня можем о чем-то говорить?! Тренировочный процесс все решит. нас есть так называемый "биг-тест": посмотрим, кто в каком состоянии. К тому же, команды Кореи и Ирана – абсолютно разные. С корейцами, допустим, нам нужны быстрые игроки.

– То есть вы изначально уже видите, кто - под Корею, а кто - под Иран?

– Есть теория, а есть практика. В общем, все решится во время сбора.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Глушаков Сборная России
Сегодня, 16:44
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(1)
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:54) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Одиссей
Намекат на то что крыша после самогонки поехала

Намекает, что больной на голову))
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:53) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Намекат на то что крыша после самогонки поехала smile
Регистрация: 20.02.2013
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