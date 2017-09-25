Станислав Черчесов: Глушакову нужно подлечиться, привести мысли в порядок

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что отсутствие в команде полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова связано с травмой.– Не знаю, кто вообще вам сказал такое слово – "устал". Глушаков травмирован. Человек до травмы мог находиться и в топ-состоянии. Но конкретно на сегодняшний день он не играет. Мы не знаем, что будет через пару дней, но должны объективно посмотреть на ситуацию: пауза ему не помешает, надо подлечиться. Ну и мысли привести в порядок – чтобы и "Спартаку", и нам была польза.– На сегодняшний день – нет.– Ну как мы сегодня можем о чем-то говорить?! Тренировочный процесс все решит. нас есть так называемый "биг-тест": посмотрим, кто в каком состоянии. К тому же, команды Кореи и Ирана – абсолютно разные. С корейцами, допустим, нам нужны быстрые игроки.– Есть теория, а есть практика. В общем, все решится во время сбора.