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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Станислав Черчесов: Глушакову нужно подлечиться, привести мысли в порядок
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что отсутствие в команде полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова связано с травмой.
– Невызов Глушакова связан с тем, что Денис устал, или с последними результатами "Спартака"?
– Не знаю, кто вообще вам сказал такое слово – "устал". Глушаков травмирован. Человек до травмы мог находиться и в топ-состоянии. Но конкретно на сегодняшний день он не играет. Мы не знаем, что будет через пару дней, но должны объективно посмотреть на ситуацию: пауза ему не помешает, надо подлечиться. Ну и мысли привести в порядок – чтобы и "Спартаку", и нам была польза.
– Есть еще игроки, которые находятся под вопросом по причине травм?
– На сегодняшний день – нет.
– У кого больше шансов выйти в основе – у Полоза или Заболотного?
– Ну как мы сегодня можем о чем-то говорить?! Тренировочный процесс все решит. нас есть так называемый "биг-тест": посмотрим, кто в каком состоянии. К тому же, команды Кореи и Ирана – абсолютно разные. С корейцами, допустим, нам нужны быстрые игроки.
– То есть вы изначально уже видите, кто - под Корею, а кто - под Иран?
– Есть теория, а есть практика. В общем, все решится во время сбора.
"Спорт-Экспресс"
– Невызов Глушакова связан с тем, что Денис устал, или с последними результатами "Спартака"?
– Не знаю, кто вообще вам сказал такое слово – "устал". Глушаков травмирован. Человек до травмы мог находиться и в топ-состоянии. Но конкретно на сегодняшний день он не играет. Мы не знаем, что будет через пару дней, но должны объективно посмотреть на ситуацию: пауза ему не помешает, надо подлечиться. Ну и мысли привести в порядок – чтобы и "Спартаку", и нам была польза.
– Есть еще игроки, которые находятся под вопросом по причине травм?
– На сегодняшний день – нет.
– У кого больше шансов выйти в основе – у Полоза или Заболотного?
– Ну как мы сегодня можем о чем-то говорить?! Тренировочный процесс все решит. нас есть так называемый "биг-тест": посмотрим, кто в каком состоянии. К тому же, команды Кореи и Ирана – абсолютно разные. С корейцами, допустим, нам нужны быстрые игроки.
– То есть вы изначально уже видите, кто - под Корею, а кто - под Иран?
– Есть теория, а есть практика. В общем, все решится во время сбора.
"Спорт-Экспресс"
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