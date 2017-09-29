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Рашид Рахимов: с Кадыровым в Грозном работалось отлично

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал о работе в грозненской команде, которую он возглавлял с 2013 по 2017 год.

"С Кадыровым работалось отлично. Он сразу сказал: "Ты наш тренер, я тебе доверяю". Игрокам сказал, что они находятся в правильном месте и что будет поддерживать и после побед, и после поражений. Эта поддержка была все 3,5 года. За этот период в "Тереке" у меня, конечно, есть к себе вопросы. Но главное проанализировать, понять, где ты сделал ошибку и исправить это", - цитирует Рахимова "Спорт FM".
Теги: Рахимов Кадыров Ахмат
Сегодня, 16:14
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№1 Написал: RJM555 (Сегодня, 17:32) #
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Очень интересная встреча на Спорт FM советую посмотреть.
Регистрация: 28.02.2010
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