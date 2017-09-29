Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:28
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (6)
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (6)
12:58
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Рашид Рахимов: с Кадыровым в Грозном работалось отлично
Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал о работе в грозненской команде, которую он возглавлял с 2013 по 2017 год.
"С Кадыровым работалось отлично. Он сразу сказал: "Ты наш тренер, я тебе доверяю". Игрокам сказал, что они находятся в правильном месте и что будет поддерживать и после побед, и после поражений. Эта поддержка была все 3,5 года. За этот период в "Тереке" у меня, конечно, есть к себе вопросы. Но главное проанализировать, понять, где ты сделал ошибку и исправить это", - цитирует Рахимова "Спорт FM".
"С Кадыровым работалось отлично. Он сразу сказал: "Ты наш тренер, я тебе доверяю". Игрокам сказал, что они находятся в правильном месте и что будет поддерживать и после побед, и после поражений. Эта поддержка была все 3,5 года. За этот период в "Тереке" у меня, конечно, есть к себе вопросы. Но главное проанализировать, понять, где ты сделал ошибку и исправить это", - цитирует Рахимова "Спорт FM".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.