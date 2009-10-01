"Зенит" раздаст бесплатные билеты на матчи с "Арсеналом" и "Русенборгом"

"Зенит" раздаст бесплатные билеты на домашние матчи против тульского "Арсенала" и "Русенборга".Это возможность предоставлена жителям 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге. Получить билеты имеют право граждане, зарегистрированные на этой территории. Выдача билетов начнется со 2 октября.Гражданин имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Билет можно будет получить лично, по предъявлению паспорта.