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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Зенит" раздаст бесплатные билеты на матчи с "Арсеналом" и "Русенборгом"
"Зенит" раздаст бесплатные билеты на домашние матчи против тульского "Арсенала" и "Русенборга".
Это возможность предоставлена жителям 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге. Получить билеты имеют право граждане, зарегистрированные на этой территории. Выдача билетов начнется со 2 октября.
Гражданин имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Билет можно будет получить лично, по предъявлению паспорта.
ФК "Зенит"
Это возможность предоставлена жителям 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге. Получить билеты имеют право граждане, зарегистрированные на этой территории. Выдача билетов начнется со 2 октября.
Гражданин имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Билет можно будет получить лично, по предъявлению паспорта.
ФК "Зенит"
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