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"Зенит" раздаст бесплатные билеты на матчи с "Арсеналом" и "Русенборгом"

"Зенит" раздаст бесплатные билеты на домашние матчи против тульского "Арсенала" и "Русенборга".

Это возможность предоставлена жителям 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге. Получить билеты имеют право граждане, зарегистрированные на этой территории. Выдача билетов начнется со 2 октября.

Гражданин имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Билет можно будет получить лично, по предъявлению паспорта.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Арсенал Тула Русенборг
Сегодня, 19:37
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16
(3)
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
а свиньям надо в три раза цену поднять


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: linesman Питер (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Всё правильно! Такие акции нужны! ФУТБОЛ - ЭТО ДЛЯ ВСЕХ!

Цитата: NIK-68
А бомжам на вокзале? Про своих забыли?


Не парься! Всё равно бомж свинье не товарищ! blush


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В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№14 Написал: pasha Киров (Сегодня, 20:20) #
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Цитата: Spartak СССР
у вас все делается искусственно себе в убыток,но для показухи

Показуха то в чем???Что народ на стадионе??? Ты здоров ли??? flushed
Лично я за такую показуху...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№13 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:13) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
свиньи че вы хрюкаете упыри.
даже если зенит раздаст 1000 билетов на матч. он от этого не обеднеет. а к тому же дает людям возможность посмотреть футбол. может быть кому то понравится и он будет ходить на стадион регулярно.
а вы с вашим жлобом федуном и дальше жрите конские цены.
и не меньшая прибыь получается от продажи отрибутики и прочих развлечений на стадионе.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№12 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 20:11) #
  • -6
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Болеет за:
«Спартак»
паша

у вас все делается искусственно себе в убыток,но для лишней показухи,клуб должен деньги зарабатывать и народ должен от души ходить,так же и чемпионства зенита с затратами в 250 млн smile
Регистрация: 6.04.2016
№11 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:08) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
То что на вчерашнюю игру пришло более 50 тысяч человек, без всяких бесплатных билетов, тут ни слова, а как о халяве речь, так этот ресурс первым подхватывает


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№10 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 20:06) #
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online

Цитата: Городовой
Предвыборная фигня небось.Местный чинуша решил за свои деньги купить билеты и избирателей

Так и есть. Только не чинуша, а депутатишки, коих там 20 человек.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№9 Написал: pasha Киров (Сегодня, 20:05) #
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Цитата: Spartak СССР
вот она дутая посещаемость как и весь этот полит проект,говноеды показушные,все хотят из штанишек выпрыгнуть и пыль в глаза людям пустить.

Дура...разговор о посещаемости....,а не о платежеспособности Народ идет на стадион...А у вас еще пару месяцев такой игры и приплачивать надо будет чтобы шли...
Тебе на Спартак -2 бесплатно дадут ты пойдешь??? Хотя сейчас скажешь,что с удовольствием,а по факту??? Ну раз в год....А Зенитовский стадион стал регулярно собирать от 30 и выше...убив ваш один из последних козырей о вашей самой крутой посещаемости..


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№8 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 20:03) #
  • +5
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Цитата: Spartak СССР
говноеды

говнoеды - это ты,и подобные тебе тупые тролледебилы с десятками аккаунтов из свинарника.
Цитата: oukb8071988
Он иx на все игры раздает в не малом количестве

откровенное враньё.
Регистрация: 21.09.2008
№7 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 20:03) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
А бомжам на вокзале? Про своих забыли?
Регистрация: 2.08.2015
№6 Написал: metis Riga (Сегодня, 19:44) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы! Всё для людей,


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oukb8071988
Он иx на все игры раздает в не малом количестве

В отличии от Спартака,который поднимает цены при убогой игре.Вот народ и не идет.Смысл тратить такие деньги,что бы смотреть как с Анжи в очередной раз обо..сь.
Цитата: RenarTickle
Как-то странно... И за что этому округу такие блага? Лучше бы в детские дома направили.

Предвыборная фигня небось.Местный чинуша решил за свои деньги купить билеты и избирателей.Какие дети?У политиканов один интерес побольше стада на избирательном с нужной галочкой.А по существу билеты не дорогие и это хорошо.Учитывая что не все далеко сверхобеспеченные.Это правильный ход клуба.Спартаку неплохо бы поучиться.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 19:43) #
  • -6
  •  (8)
online

По указанной ссылке такой новости не найдено.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 19:42) #
  • -1
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
вот она дутая посещаемость как и весь этот полит проект,говноеды показушные,все хотят из штанишек выпрыгнуть и пыль в глаза людям пустить....
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как-то странно... И за что этому округу такие блага? Лучше бы в детские дома направили.
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 19:39) #
  • -4
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он иx на все игры раздает в не малом количестве
Регистрация: 24.11.2008
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