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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владислав Радимов: не скажу, что победа над "Реал Сосьедад" далась "Зениту" легко
Бывший капитан и тренер структуры "Зенита" Владислав Радимов выразил мнение, что питерцам непросто далась победа в матче 2-го тура Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1).
"Не соглашусь, что победа досталась легко. У испанцев хорошая, мастеровитая команда. Но "Зенит" грамотно использовал свою тактическую схему. Были моменты, когда следовало прессинговать – так забили первый гол. В других ситуациях петербуржцы отдавали мяч сопернику, отходили назад и врывались в разреженное пространство за спину защитникам – это второй мяч. Хозяева знали, что "Реал Сосьедад" применит открытый футбол.
Этого не скрывал и тренер Эусебио Сакристан. На послематчевой пресс-конференции он сказал, что клуб уже два года применяет такую тактику и продолжит делать это дальше. В "Зените" просмотрели много матчей соперника и воспользовались его слабостями. Взять тот же первый мяч Кокорина – да, там ошибся вратарь, но какую передачу на свободное место отдал Паредес!", - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".
"Не соглашусь, что победа досталась легко. У испанцев хорошая, мастеровитая команда. Но "Зенит" грамотно использовал свою тактическую схему. Были моменты, когда следовало прессинговать – так забили первый гол. В других ситуациях петербуржцы отдавали мяч сопернику, отходили назад и врывались в разреженное пространство за спину защитникам – это второй мяч. Хозяева знали, что "Реал Сосьедад" применит открытый футбол.
Этого не скрывал и тренер Эусебио Сакристан. На послематчевой пресс-конференции он сказал, что клуб уже два года применяет такую тактику и продолжит делать это дальше. В "Зените" просмотрели много матчей соперника и воспользовались его слабостями. Взять тот же первый мяч Кокорина – да, там ошибся вратарь, но какую передачу на свободное место отдал Паредес!", - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".
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