Опрос:

Новости партнеров

Роберто Манчини: игра Кокорина - исключительно его заслуга

Главный тренер "Зенита" на пресс-конференции высказался о матче с "Анжи" (2:2), насыщенном календаре и игровой форме Кокорина.

— Игра была очень жесткая, очень упорная. Обе команды хотели выиграть. «Анжи» боролся буквально за каждый мяч. В похожей манере они играли и в матче со «Спартаком», цеплялись за каждую возможность. Я доволен тем, как мы играли. Даже в ситуациях по ходу матча, когда мы уступали, были нацелены на победу, на то, чтобы забить. Возможно, мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика. Но ничего не поделать.

— Кокорин всегда восходил-восходил и только при вас стал звездой. Что вы с ним сделали?

— Это исключительно заслуга Александра Кокорина. Он очень хорошо работает, тренируется и выкладывается в каждом матче. Я считаю, что он может еще больше улучшить свою игру и повысить свои навыки, - приводит слова Манчини официальный сайт "Зенита".
Теги: Кокорин Зенит Манчини
Сегодня, 22:25
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:35) #
  • 0
  •  (0)
online

Кокорин и Дзюба просто красавчики, они приближаются к тридцати пяти голам
Регистрация: 20.04.2016
№3 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 22:35) #
  • 0
  •  (0)
online

просто понял, что чудить в инсте по деньгам хуже выходит, чем играть как надо.
Артёмка бы это тоже понял, польза команде бы удвоилась.


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А что по Дзюбе? relaxed
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кокорин в этом сезоне просто зверюга...контракт заканчивается? )))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.